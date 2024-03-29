Белые медвежата дебютируют в зоопарке «Орто-Дойду» в Якутии

Два белых медвежонка дебютируют в зоопарке «Орто-Дойду» в Якутии. Это брат и сестра. Родились 4 декабря...

Два белых медвежонка дебютируют в зоопарке «Орто-Дойду» в Якутии. Это брат и сестра. Родились 4 декабря. Белая медведица по кличке Колымана растила их в берлоге и только теперь позволила выйти в открытый вольер.

За медвежатами с удовольствием наблюдают гости зоопарка. Сестра постоянно играет, а её брат держится поближе к маме.

[гостья зоопарка]:

«Я увидела маленьких медвежат. Они много играют. Один мишка всё время ходит за своей мамой». [гостья зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Белые медведи – крупные животные, и беременность у самок заметить сложно. Понять, что скоро родятся детёныши, можно, когда медведица забирается в берлогу и не выходит. Так было и с Колыманой. Она становится мамой в третий раз, поэтому уже опытная. Но сразу двоих детёнышей растит впервые.

Новорождённые медвежата весят 500 граммов. Они совершенно беспомощные.

[Нюргуяна Николаева, сотрудница зоопарка]:

«Они рождаются слепыми, плохо стоят на ножках. И всё это время они находятся в берлоге с мамочкой. Она за ними наблюдает, выкармливает. Выводит из берлоги, только когда они уже твёрдо стоят на ногах».

Колымана попала в зоопарк из дикой природы. В детстве осиротела. Её нашли в 2012 году на архипелаге Медвежьи острова в Якутии.

В «Орто-Дойду» также живёт белый медведь Ломоносов. Он родился в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге, а позже его привезли сюда.

Двое предыдущих детёнышей медвежьей пары уже переехали в другие города. Хаарчаана, или Снежинка, родившаяся в 2016-м, радует гостей зоопарка в Петербурге. Пятилетний Алмаз стал любимым медведем жителей Хабаровска.

Ну а этим малышам скоро выберут имена. Для этого организовали конкурс. Результаты объявят 13 апреля.

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