Жара, ураганы и отключения света: кубинцев ждёт непростое лето

Если смотреть на май, говорит житель Гаваны Осмель Вальдес, то Кубу ждёт долгое и жаркое лето...

Если смотреть на май, говорит житель Гаваны Осмель Вальдес, то Кубу ждёт долгое и жаркое лето. 52-летний кубинец возит пассажиров в повозке по улицам столицы. В городе трудно найти тень, поэтому он кладёт на лошадь кусок картона. [Осмель Вальдес, житель Гаваны]:«Жара в мае была ужасной. Мне пришлось брать картон и класть его на лошадь, потому что жара ужасная. Я постоянно даю ей воду».

Лето на острове наступило почти на два месяца раньше срока. Всё это сопровождается многочасовыми отключениями электроэнергии на фоне нехватки топлива и аварий на электростанциях. Местные жители говорят, что спасения нет ни днём, ни ночью, поскольку в ночное время температура воздуха держится на отметке в 27 градусов по Цельсию.

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[Нельсон Матос, работник ресторана]:«Мне приходится целый день проводить на улице, чтобы привлечь клиентов. Если клиентов не будет, мне не заплатят. Май выдался очень жарким. Мне приходится всё время заходить в ресторан и пить воду».

Метеорологи говорят, что этот май на Кубе выдался самым жарким с 1951 года, когда началось ведение учёта.

Прошлое лето на Кубе стало самым жарким за всю историю наблюдений. Нынешнее, как ожидается, может побить рекорд.

Эксперты говорят, что природный феномен Эль-Ниньо, хоть и начал ослабевать в марте, продолжит способствовать повышению температуры суши и моря по всему миру.

Куба находится на пересечении Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Она оказалась очень уязвимой перед сезоном ураганов, который, по прогнозам, будет одним из самых сильных за всю историю.

При этом климатический кризис происходит на фоне кризиса экономического.

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