Брат одного из центральноамериканских мигрантов, пропавших без вести в результате обрушения моста в Балтиморе, обратился к..

В Балтиморе начинают поднимать рухнувший мост, а тела всех погибших пока не нашли

Брат одного из центральноамериканских мигрантов, пропавших без вести в результате обрушения моста в Балтиморе, обратился к правительству. Он просит продолжить поиск тел. Ранее власти заявили, что прекратят спасательные работы из-за опасных для водолазов условий.

Мартин Суазо – брат гондурасца Мейнора Суазо, который прожил в США 18 лет. Тот упал в ледяную реку Патапско, когда контейнеровоз врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки.

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[Мартин Суазо, брат погибшего]:«Нам сообщили, что правительство приняло решение прекратить поиски и начать разбор завалов. Поиск тел откладывается на второй план. Мы понимаем, что правительство США теряет миллионы долларов из-за того, что не ходят суда, но мы считаем, что они не должны забывать о страданиях семей».

В среду водолазы достали из воды тела двух из шести пропавших без вести рабочих. Остальные четверо также считаются погибшими. Все они входили в бригаду, которая ремонтировала дорожное покрытие на мосту в момент обрушения.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что поиск тел пропавших без вести рабочих остаётся главным приоритетом.

[Уэс Мур, губернатор Мэриленда]:«Наши сердца с их семьями. И мы очень сожалеем об этой трагедии».

Между тем, правительство США выделило штату Мэриленд 60 миллионов долларов из чрезвычайных фондов для расчистки завалов и начала восстановления рухнувшего моста.

Чиновники говорят, что окончательная стоимость восстановления моста будет намного выше и составит как минимум два миллиарда долларов. Финансирование ещё должен одобрить Конгресс.

Первое, что нужно сделать экспертам, – оценить, как вытащить судно, нагруженное тысячами контейнеров и застрявшее в обломках моста. Инженерный корпус армии США планирует привезти сюда самый большой кран на восточном побережье, чтобы помочь с демонтажом.

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