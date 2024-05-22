Лагуны Албании лишаются перелётных птиц

Эта лагуна – рай для любителей птиц. Здесь, на севере Албании, обитает 196 видов пернатых. Эта..

Эта лагуна – рай для любителей птиц. Здесь, на севере Албании, обитает 196 видов пернатых.

Эта территория находится под защитой албанского законодательства с 1940 года.

В прошлом году здесь побывало более 30 000 туристов, что на 20% больше, чем в годом ранее. Ради птиц многие едут даже зимой.

[Вольтер Симба, турист из Нидерландов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Впрочем, учёные говорят, что популяция перелётных птиц лагуны Вейн находится под угрозой. По данным Албанского орнитологического общества, в 2018 году здесь было зарегистрировано около 22 000 перелётных птиц, а в 2024 году их число сократилось до 10 400.

Одна из вероятных причин – урбанизация.

[Таулант Бино, орнитолог]:

«Есть много факторов, таких как люди, которые беспокоят птиц, загрязнение окружающей среды, незаконная охота и так далее».

Такая же ситуация и в соседней лагуне в 130 километрах от этого места. Это водно-болотное угодье – убежище для фламинго и пеликанов. Но их численность и здесь снижается. В 2018 году их было более 46 тысяч. В этом году – чуть более 24 тысяч.

Орнитологи считают, что влияние оказывает и изменение климата.

[Таулант Бино, орнитолог]:

«С потеплением климата и повышением температуры перелётным птицам больше не нужно двигаться дальше на юг. Они могут найти пищу и в северных регионах».

Эксперты призывают провести больше исследований в этом направлении, а также ограничить поток туристов. Так птицы смогут продолжить спокойно жить в этих живописных лагунах.

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