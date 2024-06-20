Небывалая засуха в Китае уничтожает посевы фермеров

Восток Китая уже более месяца страдает от невыносимой жары. Однако передышки не предвидится. Это водохранилище в..

Восток Китая уже более месяца страдает от невыносимой жары. Однако передышки не предвидится.

Это водохранилище в провинции Шаньдун. Вернее, то, что от него осталось. Местные фермеры жалуются, что воды не хватает ни на орошение, ни на нужды людей.

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[Ли Вэйдун, фермер]:«Жарко будет ещё как минимум два месяца. Летом будет 40 самых жарких дней лета. Перед этим тоже будет очень жарко. Цзинань теперь как духовка».

Власти провинции объявили оранжевый уровень опасности. По прогнозам, на этой неделе температура воздуха в некоторых регионах Китая достигнет рекордных отметок.

Так, в провинциях Хэбэй, Хэнань и Шаньдун, выращивающих пшеницу, столбик термометра может подняться до 44 градусов по Цельсию. Это потенциально может побить исторические рекорды июня.

[Ван Цинфу, фермер]:«В этом году (засуха) очень сильная. Те, у кого есть деньги, получают воду для своих растений. Те, у кого нет денег, получают меньше воды или вообще её не получают».

Фермер Лю из Шаньдун посадила яблоки, персики, грецкие орехи и чёрный перец. Но необычно ранняя и продолжительная волна тепла, поразившая этот регион, повредила около 90% ее посевов.

[Лю, фермер]:«Всё очень серьёзно. Я с детства не помню такого. Даже засуха 60-х была не такой сильной, как в этом году. Тогда весной ещё один или два раза шёл дождь, но в этом году дождя не было ни разу».

Ранее в этом месяце город Цзинань – столица провинции – объявил о рекордной жаре, предупредив жителей, что температура в некоторых районах превысит 42 градуса по Цельсию.

Тем временем, Министерство сельского хозяйства КНР активировало план экстренного реагирования на засуху в провинциях Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и Хэнань.

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