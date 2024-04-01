Стоп, интернет: как офлайн-кафе возвращает в реальность

В Амстердаме открылось кафе Offline Club. Здесь требование для посетителей – не подключаться к интернету. Offline Club – место для чтения книг, творчества и общения.



Илья Кнеппельхаут, который основал Offline Club, рассказал, что клуб – для людей, перегруженных работой и утомлённых постоянными онлайн-сообщениями.

Он добавил, что члены клуба хотят проводить меньше времени в социальных сетях и у экранов и сосредоточиться на реальных отношениях.



Один член клуба сказала, что общение в кафе помогает почувствовать себя в настоящей реальности.

«Это похоже на путешествие во времени. Я вспомнила бары и кафе прошлого. Ведь сейчас мы ходим туда с компьютером, чтобы поработать. А если встречаемся с друзьями, то проводим время за телефонами», – добавил другая участница встречи.



По мнению специалистов, интернет-зависимость вредит физическому здоровью и эмоциональному состоянию. Она вызывает боли в теле, нарушает сон, портит зрение и способствует набору веса. Это также приводит к депрессии, тревоге, социальной изоляции, агрессии и перепадам настроения.

Организаторы клуба считают, что цифровой детокс в Offline Club полезен для людей, которые проводят много времени в интернете.



Илья Кнеппельхаут говорит, что хочет распространить эту концепцию по всему миру: «Сейчас мы работаем над концепцией франчайзинга и надеемся проводить офлайн-детокс-мероприятия по всему миру, чтобы люди могли воссоединиться».



Цифровой детокс означает перерыв в использовании мобильных телефонов и компьютеров, подключённых к интернету. Это помогает людям не зависеть от технологий и балансировать время между реальной жизнью и цифровым миром, уделять больше внимания друзьям, прогулкам на природе и занятиям спортом.