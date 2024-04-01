Иностранные туристы рады: курс иены упал до 34-летнего минимума

Туристы в Сибуе, одном из туристических центров Токио, говорят, что рады падению курса иены – национальной..

Туристы в Сибуе, одном из туристических центров Токио, говорят, что рады падению курса иены – национальной японской валюты. На днях она подешевела по отношению к доллару до 34-летнего минимума.

Так, 27 марта доллар США некоторое время стоил 151,97 иены. Это объясняют ожиданиями того, что Банк Японии будет медленно повышать процентные ставки, сохраняя огромный разрыв с их американскими аналогами.

Иностранные гости, особенно из США, говорят, что падение иены стимулирует их тратить больше.

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[Элиза Шок, туристка из Австралии]:

«Перед приездом в Японию мы провели небольшое исследование, поэтому у нас были некоторые ожидания, что всё будет немного дешевле. Но мы не были в этом уверены, пока не приехали сюда».

[Митч Спитери, турист из Австралии]:«Дома в Мельбурне сэндвич будет стоить около шести долларов, а здесь – примерно два доллара. Это большая разница, и денег тут намного больше. Можно купить полноценный обед в 7-Eleven примерно за десять долларов, включая напиток. А в Мельбурне повезёт, если получится купить полноценный обед в 7-Eleven за 20 долларов».

Раньше многие считали Японию дорогим местом для отдыха. Однако обесценивание японской иены изменило это положение вещей. Некоторые иностранцы говорят, что теперь здесь можно делать самые дешёвые за десятилетия покупки.

В последний раз подобный курс у иены был в 1990 году.

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