Негде жить: как рынок испанской недвижимости переориентировали на туристов

После трёх лет скитаний Франсиско Каррильо не может сдержать эмоций. Теперь он въезжает в квартиру в..

После трёх лет скитаний Франсиско Каррильо не может сдержать эмоций. Теперь он въезжает в квартиру в Мадриде. Жильё в аренду предоставила благотворительная организация «Справедливый мир». Её цена – на 30% ниже рыночной. [Франсиско Каррильо, житель Мадрида]:«Я очень счастлив, очень счастлив. Посмотрите на эту комнату, она моя. Сегодня мне всю ночь будут сниться сны, я буду спать как младенец».

62-летний пенсионер понял, что не может позволить себе арендную плату в испанской столице, когда переехал с юга, чтобы лечиться от рака горла.

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Сегодня тысячи испанцев, как и он, оказались в бедственном положении из-за нехватки социального жилья и ограничений на долгосрочную аренду.

Дефицит жилья усугубляется бумом на краткосрочную аренду на таких платформах, как Airbnb и Booking.

Так, предложение долгосрочной аренды за год упало на 15%. Между тем, краткосрочная аренда, предназначенная в основном для туристов, с начала года по март выросла на 56%.

67-летней пенсионерке Кармен дали месяц на то, чтобы она покинула съёмную квартиру в Мадриде. Здание, в котором она прожила 25 лет, продали. Квартиры планируют отремонтировать и сдавать посуточно.

[Кармен Кахамарке, жительница Мадрида]:«Людей выбросили на улицы, выселив тех, кто жил там годами. В новостях сообщается, что приезжает около пяти миллионов туристов, поэтому они хотят сделать для них больше квартир. А как насчёт местных жителей, которые всегда там жили и платили деньги?»

Поскольку жильё пользуется большим спросом, арендодатели требуют платить наперёд за несколько месяцев. Это могут позволить себе не все. В последние недели это спровоцировало волну протестов по всей стране.

В отчёте Европейской комиссии говорится, что фонд социального жилья в Испании составляет всего 1,5% всех домов по сравнению со средним показателем по Европе в 9%.

По оценкам Банка Испании, для того, чтобы выровнять ситуацию, необходимо построить еще полтора миллиона домов.

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