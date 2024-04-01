Боснийские мастера украшают пасхальные яйца росписью и даже подковами

Полёт фантазии и 60 лет практики – вот, что помогает боснийке Мирославе создавать красивые пасхальные яйца...

Полёт фантазии и 60 лет практики – вот, что помогает боснийке Мирославе создавать красивые пасхальные яйца. Мастерица из Крешево расписывает скорлупу с помощью горячего воска. Этой технике научилась у мамы, а та – у своей. [Мирослава Ивичевич, жительница Крешево]:«Женщины в старину были изобретательными, у них не было разных красок, не было большого выбора того, как украсить. Но у них были пчелы и пчелиный воск. Они его растапливали и им украшали, поскольку пчелиный воск, нанесённый на яйцо, никогда не смоется».

Мирослава за десятки лет выработала свой стиль. Многие символы связаны с боснийскими традициями, но главное, чтобы получалось красиво. Все эти изделия пойдут на подарки родным и друзьям.

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[Мирослава Ивичевич, жительница Крешево]:«В этом смысл пасхальных яиц – приносить счастье людям, которым вы их дарите, показывать, что вы желаете им удачи, счастливой жизни, такой же красивой, как подаренное яйцо».

Мастерица передаёт умение внучкам. Поэтому уверена – традиция не исчезнет.

А этот мастер из Крешево украшает яйца подковами. Этому искусству уже 700 лет. Степан – старейший и наиболее опытный специалист в этой области. Говорит, что раньше подковка яиц была экзаменом для будущих кузнецов. Яйцо должно быть пустым.

[Степан Билетич, житель Крешево]:«Создавали комиссию мастеров. Они смотрели, треснут яйца или нет. Если яйца трескались, ученикам приходилось сдавать экзамен заново. Если нет, то комиссия принимала работу, и подкованное яйцо считалось дипломом».

Степан посвятил этому искусству более 40 лет. В городе есть и другие мастера в этой области. Они украшают яйца не только подковами, но и разными символами, например, эмблемами футбольных клубов. Такие сувениры часто покупают туристы.

Крешево много столетий славился своими кузницами. Одна такая старинная мастерская работает в городке и сейчас.

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