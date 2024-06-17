Живописный вид на Тихий океан больше не радует жителей чилийского прибрежного курорта Винья-дель-Мар. Здесь у подножья..

Живут в страхе: на курорте в Чили может рухнуть элитный ЖК

Живописный вид на Тихий океан больше не радует жителей чилийского прибрежного курорта Винья-дель-Мар. Здесь у подножья домов образовался провал. Теперь люди боятся, что их дома тоже рухнут.

Воронка глубиной 30 метров и диаметром 15 образовалась около десяти дней назад после сильного дождя. В результате около 90 жителей ЖК Euromarina II пришлось эвакуировать.

[Лидьер Эрнандес, управляющий домом]:

«Посмотрим, что можно сделать. Думаю, власти примут необходимые меры, чтобы смягчить ущерб и защитить нас. Я верю, что власти что-нибудь предпримут».

Как сообщают местные СМИ, причины провала расследуют. Эксперты называют ряд факторов, в том числе обрушение подземного канализационного резервуара после сильного дождя.

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Они также подчёркивают факт, что ЖК изначально был построен на хрупкой системе дюн. Это подтверждают и местные рыбаки.

[Хуан Серон, рыбак и местный житель]:

«Всё началось много лет назад. Когда построили здания, начались проблемы, потому что убрали весь песок. Не нужно было строить дома на дюнах».

Подобные инциденты уже бывали в этом районе. Так, около года назад у здания рядом с Euromarina II также образовался провал, из-за чего на несколько месяцев пришлось эвакуировать местных жителей. Месяц спустя то же самое случилось с ещё одним домом в этом квартале.

На прошлой неделе Чили пострадала от холодного фронта, связанного с атмосферной рекой, принесённой с Тихого океана. Как сообщается, один человек погиб, двое получили телесные повреждения. В целом было затронуто более 11 000 человек, более 700 были вынуждены покинуть свои дома.

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