Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне

Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне, но пока только частично. Паспортный контроль отменили для тех,..

Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне, но пока только частично. Паспортный контроль отменили для тех, кто путешествует по воздуху и морю. Правило действует с 31 марта.

Пассажиры в аэропорту Софии рады свободе передвижения.

[пассажирка]:

«Сейчас на границах очень легко. Всё очень хорошо, у меня вообще не было проблем». [пассажир]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Конечно, это очень важное достижение для Болгарии, и оно облегчает жизнь нам, болгарам. Кроме того, мы чувствуем себя европейцами, а это очень важно. Перелёт стал намного удобнее – никаких проверок».

Приподнятое настроение и у пассажиров в аэропорту в пригороде Бухареста.

[пассажир]:

«Я просто так достал паспорт. Приятно чувствовать себя гражданином Европы».

Против полной отмены паспортного контроля в конце 2022 года выступила Австрия. Проверки сохранились на сухопутных границах. Они обязательны для тех, кто едет на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Австрийские власти заявили, что Румынии и Болгарии нужно сделать больше, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Обе страны обещают работать над этим и надеются полностью войти в Шенгенскую зону к концу года.

Этого с нетерпением ждут румынские и болгарские водители грузовиков. Сейчас они по несколько часов простаивают в огромных очередях на границах. Из-за этого перевозчики теряют десятки миллионов евро ежегодно.

Соглашение об отмене пограничного контроля на внутренних рубежах Европы было заключено в 1985 году. Действует с 95-го. К Шенгенской зоне присоединились уже 29 стран. Четыре из них – Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн – не входят в Евросоюз.

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