«Отложенная победа»: крайне правые законодатели входят во французский парламент

Новоизбранные депутаты от крайне правой партии «Национальное объединение» посетили парламент Франции после второго тура выборов. По..

Новоизбранные депутаты от крайне правой партии «Национальное объединение» посетили парламент Франции после второго тура выборов. По его результатам, они заняли лишь третье место, хотя в первом туре лидировали.

Тем временем, победитель голосования – левый альянс – пытается договориться с партией Эммануэля Макрона, которая завершила голосование второй. Им необходимо создать коалицию на основе разных взглядов и программ, поскольку ни одна политическая сила не набрала абсолютного большинства.

На фоне этого Франции грозит политическая неопределённость без очевидного пути к стабильному правительству.

Впрочем, сама Ле Пен и её однопартийцы считают, что победа их партии не за горами.

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[Марин Ле Пен, лидер французских крайне правых]:«Это победа с отсрочкой». [Филипп Баллар, депутат от «Национального объединения»]:«Я понимаю французов, разочарованных этими результатами второго тура, которые не отражают их волю. Мы начнём работать. Надолго ли, не знаю. Я думаю, что роспуск (парламента) неизбежен через год».

Поражение «Национального объединения» объясняют тем, что левые партии договорились с президентской снимать своих более слабых кандидатов в пользу более сильных для объединения голосов. В итоге из гонки вышло более 200 политиков.

Крайне правая партия десятилетиями была вне власти, поскольку многие французы опасаются её радикальной политики, а также поскольку основные партии всегда стремились её заблокировать. Впрочем, Ле Пен и нынешнему главе партии Жордану Барделле удалось заручиться поддержкой миллионов французов. В частности благодаря их отношению к нелегальной миграции и экономике.

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