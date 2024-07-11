«Отложенная победа»: крайне правые законодатели входят во французский парламент

Новоизбранные депутаты от крайне правой партии «Национальное объединение» посетили парламент Франции после второго тура выборов. По..
Дата загрузки: 2024-07-11
Тем временем, победитель голосования – левый альянс – пытается договориться с партией Эммануэля Макрона, которая завершила голосование второй. Им необходимо создать коалицию на основе разных взглядов и программ, поскольку ни одна политическая сила не набрала абсолютного большинства.
На фоне этого Франции грозит политическая неопределённость без очевидного пути к стабильному правительству.
Впрочем, сама Ле Пен и её однопартийцы считают, что победа их партии не за горами.[Марин Ле Пен, лидер французских крайне правых]:
«Это победа с отсрочкой». [Филипп Баллар, депутат от «Национального объединения»]:
«Я понимаю французов, разочарованных этими результатами второго тура, которые не отражают их волю. Мы начнём работать. Надолго ли, не знаю. Я думаю, что роспуск (парламента) неизбежен через год».
Поражение «Национального объединения» объясняют тем, что левые партии договорились с президентской снимать своих более слабых кандидатов в пользу более сильных для объединения голосов. В итоге из гонки вышло более 200 политиков.
Крайне правая партия десятилетиями была вне власти, поскольку многие французы опасаются её радикальной политики, а также поскольку основные партии всегда стремились её заблокировать. Впрочем, Ле Пен и нынешнему главе партии Жордану Барделле удалось заручиться поддержкой миллионов французов. В частности благодаря их отношению к нелегальной миграции и экономике.
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