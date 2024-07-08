На президентских выборах в Иране победил политик-реформист Масуд Пезешкиан

Кандидат от политического лагеря реформистов Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране...

Кандидат от политического лагеря реформистов Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. Он набрал более 16 миллионов голосов. Его главный оппонент Саид Джалили набрал 13 с половиной миллионов. Явка составила менее 50 процентов.

69-летний Пезешкиан – кардиохирург, депутат парламента и бывший министр здравоохранения Ирана. Во время предвыборной кампании он обещал наладить отношения с Западом, чтобы добиться отмены антииранских санкций, а также ослабить правила об обязательном ношении хиджаба.

При этом политик говорил и о том, что не будет проводить радикальных изменений в теократической политике Ирана, где главная власть принадлежит аятолле Али Хаменеи – Высшему руководителю страны. По этой причине многие избиратели не верят, что новый президент сможет выполнить предвыборные обещания.

Оппонент Пезешкиана Саид Джалили – сторонник жёсткой линии в политике. Он бывший участник переговоров по ядерной программе Тегерана. Джалили призывал к сближению с Россией и Китаем. Он также входит в окружение аятоллы Хаменеи.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Внеочередные выборы пришлось провести после смерти президента Ирана Ибрахима Раиси. Он погиб 19 мая в результате крушения вертолёта.

Новому президенту предстоит столкнуться с такими серьёзными проблемами, как социальное недовольство в беднеющем обществе и экономический кризис, вызванный санкциями разных стран. Налаживанию отношений с Западом будет мешать то, что Иран поддерживает исламистскую организацию ХАМАС, против которой сейчас воюет Израиль.

Короткая ссылка на эту страницу: