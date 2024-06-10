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Наводнения в Австрии помешали выборам в Европарламент

Наводнения в Австрии помешали выборам в Европарламент

Сильные дожди вызвали наводнения в нескольких регионах Австрии в минувшие выходные. Стихия смывала автомобили. Нанесён серьёзный..

Дата загрузки: 2024-06-11

Наводнения в Австрии помешали выборам в Европарламент

Сильные дожди вызвали наводнения в нескольких регионах Австрии в минувшие выходные. Стихия смывала автомобили. Нанесён серьёзный ущерб.

Сильно пострадали юго-восточная Штирия, город Хартберг-Фюрстенфельд и окрестности города Грац – второго по численности населения после Вены. Некоторые районы остались без света.

На этих кадрах – город Дойчфайстриц в Штирии. Местная река превратилась в бушующий поток. Потребовалось несколько спасательных операций, чтобы вызволить оказавшихся в ловушке людей.

А в городе Ибельбах в том же регионе частично смыло дорогу.

В воскресенье в стране также проходили выборы в Европарламент. И в нескольких округах из-за наводнений люди не смогли попасть на избирательные участки – они были либо недоступны, либо разрушены. Об этом сообщают австрийские СМИ.

К концу выходных непогода стихла, однако метеорологи прогнозируют новые дожди в ближайшие несколько дней.
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