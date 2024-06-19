Непогода обрушилась на Эквадор: не менее 10 погибших

В Эквадоре, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате схода оползня в городе Баньос в..
Дата загрузки: 2024-06-20
В Эквадоре, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате схода оползня в городе Баньос в восточных Андах. Это популярный пункт назначения у иностранных и местных туристов, находится в 135 километрах к югу от столицы Кито.
Оползень сошёл на жилые дома и дорогу.
[местный житель]:
«Хочу одного – чтобы мне помогли найти тела моего ребёнка и моих родителей, чтобы я мог похоронить их вместе с другими моими родственниками. У меня умерли родители, брат, ребёнок, бабушка и соседи. Теперь я один».
22 человека пострадали. Число жертв может возрасти – одиннадцать человек числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.
[местная жительница]:
«Очень грустно. Это ворвалось в нашу жизнь очень неожиданно, и мы даже не успели осознать, что случилось».
[местная жительница]:
«Мы хотим попрощаться с моими родственниками, и потом решим, что делать дальше. Я потеряла всё – дом и семью».
Оползень стал результатом сильных ливней, которые обрушились на ряд регионов Центральной и Южной Америки в минувшие выходные. В Эквадоре пострадало 13 провинций. Разрушены мосты, повреждены дороги. В других районах Эквадора, по официальным данным, погибли ещё два человека.
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