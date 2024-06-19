В Эквадоре, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате схода оползня в городе Баньос в..

Непогода обрушилась на Эквадор: не менее 10 погибших

В Эквадоре, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате схода оползня в городе Баньос в восточных Андах. Это популярный пункт назначения у иностранных и местных туристов, находится в 135 километрах к югу от столицы Кито.

Оползень сошёл на жилые дома и дорогу.

[местный житель]:

«Хочу одного – чтобы мне помогли найти тела моего ребёнка и моих родителей, чтобы я мог похоронить их вместе с другими моими родственниками. У меня умерли родители, брат, ребёнок, бабушка и соседи. Теперь я один».

22 человека пострадали. Число жертв может возрасти – одиннадцать человек числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.

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[местная жительница]:

«Очень грустно. Это ворвалось в нашу жизнь очень неожиданно, и мы даже не успели осознать, что случилось». [местная жительница]:

«Мы хотим попрощаться с моими родственниками, и потом решим, что делать дальше. Я потеряла всё – дом и семью».

Оползень стал результатом сильных ливней, которые обрушились на ряд регионов Центральной и Южной Америки в минувшие выходные. В Эквадоре пострадало 13 провинций. Разрушены мосты, повреждены дороги. В других районах Эквадора, по официальным данным, погибли ещё два человека.

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