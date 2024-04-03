Некоторые из этих медицинских экспресс-тестов созданы из выброшенных жвачек. Исследователи в Шотландии перерабатывают пластиковые отходы в..

Экспресс-тесты из жвачек планируют производить в Шотландии

Некоторые из этих медицинских экспресс-тестов созданы из выброшенных жвачек.

Исследователи в Шотландии перерабатывают пластиковые отходы в надежде решить проблему загрязнения окружающей среды.

Каждый год для выявления COVID, малярии и других заболеваний в мире используют миллионы экспресс-тестов. Сюда же включены и тесты на беременность.

Их выбрасывают сразу же после использования. При этом производят их из нового пластикового сырья.

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[Майвенн Керсоди-Керхоас, исследовательница]:«Вопрос в том, стоит ли производить их из первичного пластика? Можем ли мы устранить углеродный след производства первичного пластика в этом конкретном случае?»

Обычно отходы экспресс-тестов не перерабатывают из-за проблем с сортировкой и потенциальным заражением. Большую часть такого мусора сжигают или отправляют на свалку.

[Элис Стрит, профессор Эдинбургского университета]:«Для того, чтобы спасти жизни и вылечить людей, мы производим огромное количество одноразовых пластиковых тестов. Но те же самые тесты способствуют пластиковому загрязнению во всём мире».

Ежегодно для экспресс-тестирования производят около 18 000 тонн пластика. В среднем на один тест уходит около 15 граммов сырья.

Помимо использованной жевательной резинки, команда также произвела тесты из других видов пластика, включая старые детали холодильников.

Сейчас начинается тестирование прототипов. Главная задача – добиться того, чтобы новые экспресс-тесты были такими же точными, как их загрязняющие природу аналоги.

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