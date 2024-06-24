«Пора домой»: Шотландия покидает Евро-2024

Венгрия обыграла Шотландию в третьем туре Евро-2024 и получила шанс выйти в плей-офф. Судья продлил матч на 10 минут. При этом победный гол венгры забили на 99 минуте и 32 секунде игры. Это самый поздний гол в истории европейского чемпионата, не учитывая те матчи, в которых игрались экстра-таймы.

При этом игру омрачил инцидент, который чуть не закончился трагедией. На 68-й минуте венгерский форвард Барнабаш Варга столкнулся с шотландским голкипером, который неудачно выставил локоть. В итоге Варга рухнул на газон, и у него начались судороги.

Это напомнило страшный случай с прошлого чемпионата Евро, когда у датского нападающего Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. Тогда футболиста спасли.

В этот раз, как сообщается, Варга пришёл в себя по пути в больницу. Его состояние оценивают как стабильное.

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Теперь судьба Венгрии зависит от результатов других команд. Она может войти в число четырёх лучших сборных из шести, которые займут третьи места в своих группах.

[венгерские болельщики]:«Очень хорошо. Это было чудесно. Мы направляли игру, а в конце нам просто очень повезло. Но мы победили! В конце они сделали это в честь Барнабаша Варги». [шотландский болельщик]:«Что я чувствую после матча? Пора ехать домой. Пора домой».

Между тем, лидеры группы А Швейцария и Германия сыграли в ничью 1:1, несмотря на то, что немцы сохраняли солидное игровое преимущество. Обе сборные выходят в плей-офф.

Теперь в ⅛ финала немцы сыграют со второй командой из группы С, а швейцарцы – со второй из группы В.

Тем временем, в группе D уже стало ясно, кто покинет чемпионат. Сборная Польши потерпела второе поражение. В этот раз её обыграла Австрия со счётом 3:1.

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