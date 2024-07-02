Королевский замок Балморал в Шотландии впервые открылся для публики

Старинный замок Балморал в Шотландии впервые открыл двери для публики. Здесь проводила лето Елизавета II. Балморал..

Старинный замок Балморал в Шотландии впервые открыл двери для публики. Здесь проводила лето Елизавета II. Балморал был одной из любимых резиденций королевы. В этом замке она провела и свои последние дни. Теперь сюда летом приезжает Карл III.

Балморал построили в середине XIX века. Замок стал летней резиденцией принца Альберта и королевы Виктории. Обстановка внутри простая. По сути – это загородный дом.

[Джеймс Гамильтон-Годдард, менеджер по работе с посетителями]:

«В замке семь комнат. И вы увидите всё, начиная от вестибюля и заканчивая столовой, а также гостиной, фотографии которой появлялись раньше. Вы увидите, что убранство в замке не менялось уже 180 лет».

Замок открыли для публики всего на месяц и четыре дня. Билет стоит 100 фунтов стерлингов. Это примерно 120 евро. Все билеты распродали за два часа. За день здесь принимают 40 гостей.

[Джеймс Гамильтон-Годдард, менеджер по работе с посетителями]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Экскурсоводы говорят, что Балморал – своего рода окно в историю британских монархов. В замке есть несколько красивых картин, а также много интересных ценных предметов. На экскурсии приезжают гости из разных стран.

[туристка из США]:

«Думаю, это здорово. Я знаю, что в США люди восхищаются королевской семьёй. Думаю, они захотят побывать здесь сейчас, когда есть возможность».

Замок построен из гранита в старошотландском готическом стиле. Его характерные черты – башня и турели, а также двускатные фронтоны и мансардные окна.

Балморал принадлежал не королеве Виктории, а принцу Альберту, поэтому не стал собственностью короны. Это означает, что доходы не поступают в парламент или государственную казну. Замком по-прежнему владеют британские монархи, а управляют им попечители.

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