Королевский замок Балморал в Шотландии впервые открылся для публики

Старинный замок Балморал в Шотландии впервые открыл двери для публики. Здесь проводила лето Елизавета II. Балморал..
Дата загрузки: 2024-07-03
Балморал построили в середине XIX века. Замок стал летней резиденцией принца Альберта и королевы Виктории. Обстановка внутри простая. По сути – это загородный дом.
[Джеймс Гамильтон-Годдард, менеджер по работе с посетителями]:
«В замке семь комнат. И вы увидите всё, начиная от вестибюля и заканчивая столовой, а также гостиной, фотографии которой появлялись раньше. Вы увидите, что убранство в замке не менялось уже 180 лет».
Замок открыли для публики всего на месяц и четыре дня. Билет стоит 100 фунтов стерлингов. Это примерно 120 евро. Все билеты распродали за два часа. За день здесь принимают 40 гостей.
[Джеймс Гамильтон-Годдард, менеджер по работе с посетителями]:
«Мы проводим от четырёх до шести экскурсий в день. Наша цель – сделать замок доступнее и показать впечатляющий интерьер как можно большему числу людей».
Экскурсоводы говорят, что Балморал – своего рода окно в историю британских монархов. В замке есть несколько красивых картин, а также много интересных ценных предметов. На экскурсии приезжают гости из разных стран.
[туристка из США]:
«Думаю, это здорово. Я знаю, что в США люди восхищаются королевской семьёй. Думаю, они захотят побывать здесь сейчас, когда есть возможность».
Замок построен из гранита в старошотландском готическом стиле. Его характерные черты – башня и турели, а также двускатные фронтоны и мансардные окна.
Балморал принадлежал не королеве Виктории, а принцу Альберту, поэтому не стал собственностью короны. Это означает, что доходы не поступают в парламент или государственную казну. Замком по-прежнему владеют британские монархи, а управляют им попечители.
Короткая ссылка на эту страницу: