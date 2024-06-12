Шотландия: новая технология для очистки воды

Озеро Лох-О в Шотландии привлекает много желающих отдохнуть от городской суеты. Но в местных отелях есть..

Озеро Лох-О в Шотландии привлекает много желающих отдохнуть от городской суеты. Но в местных отелях есть одна проблема. Вот такая тёмная вода здесь течёт из крана.

[Дэвид Паркер, владелец отеля Portsonachan]:

«Это вода из природного источника. Такой цвет у неё из-за особенностей местной почвы».

В Шотландии много торфяников, поэтому вода в реках и ручьях коричневая. Владелец отеля Дэвид Паркер говорит, что напрасно потратил десятки тысяч фунтов стерлингов, пытаясь сделать воду пригодной для питья.

Теперь же всё изменилось. Одна шотландская компания разработала новейшую технологию очистки воды без фильтров и химикатов. Она создала небольшое устройство, где вода очищается от бактерий, вирусов, паразитов, а также от пестицидов, тяжёлых металлов и других загрязнителей.

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[Дункан Питерс, основатель компании IF Water]:

«Мы нашли способ ускорить и удешевить процесс очистки. Это означает, что можно достичь самой качественной очистки воды из любого источника в мире».

Дэвид Паркер уже установил такое устройство в отеле. Раньше он тратил 12 000 фунтов стерлингов в год на воду в бутылках. А теперь новая технология помогает ему получать 300 литров чистой воды в день.

[Дэвид Паркер, владелец отеля Portsonachan]:

«Это больше касается имиджа. Почему нам приходится раздавать людям воду в бутылках в Соединённом Королевстве, которое не относится к странам третьего мира?»

Проблемы с водой существуют по всей Великобритании.

[Дункан Питерс, основатель компании IF Water]:

«Двадцать две тысячи объектов недвижимости в Шотландии зависят от таких источников, как колодцы и родники. В 14% из них обнаружили кишечную палочку. В Великобритании насчитывается 75 000 таких объектов недвижимости. А в глобальном масштабе проблема ещё серьёзнее».

Шотландская компания надеется, что её технологию также будут использовать в зонах стихийных бедствий. Это снизит зависимость от бутилированной воды, на доставку которой тоже нужно тратить ресурсы. В целом технология поможет избавиться от огромного количества отходов в виде пластиковых бутылок.

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