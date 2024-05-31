Испанская королева представила новых панд в зоопарке Мадрида

Зоопарк в Мадриде принял новую пару больших панд. Это самец Цзинь Си и самка Чжу Юй. Им по три года. Сейчас их торжественно представляют публике. Мероприятие организовала королева София Испанская. Она уже более полувека выступает в защиту больших панд.

Питомцев доставили из центра разведению панд в Чэнду в Китае в прошлом месяце. После этого держали на карантине.

[Ребека Ортега, смотрительница зоопарка]:

«Панды едят бамбук. Нам повезло, что медведи приехали как раз тогда, когда растут новые побеги. Они очень нежные и полезные, поэтому очень нравятся пандам».

Цзинь Си и Чжу Юй будут жить в зоопарке десять лет. На такой срок Китай сдаёт редких животных в аренду. Молодые медведи помогут сохранять свой вид. Испания более 40 лет участвует в программе разведения больших панд. За последние 17 лет в зоопарке в Мадриде родились шесть детёнышей.

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Большая панда – эндемик Китая. В 80-х годах в дикой природе оставалось всего 1100 бамбуковых медведей. В прошлом году их насчитывалось 1900. Ещё 728 панд живут в центрах разведения и зоопарках по всему миру.

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