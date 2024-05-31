Китай отправит в Вашингтон двух больших панд

В Вашингтоне снова можно будет увидеть больших панд. Китай пообещал отправить в Национальный зоопарк две молодые..
Дата загрузки: 2024-05-31
Несколько месяцев назад столичный зоологический парк вернул Китаю трёх бамбуковых медведей на фоне обострения напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Теперь же в США прибудут панды, которых зовут Бао Ли и Цин Бао.[Брэнди Смит, директор зоопарка]:
«Мы без сомнения приветствуем возвращение больших панд в столицу нашей страны к концу года. Смитсоновский институт и Китайская ассоциация охраны дикой природы заключили десятилетнее соглашение о совместном разведении и исследовании больших панд».
Посол Китая в США заявил, что новое соглашение о предоставлении панд – так называемый «очень хороший знак» для американо-китайских отношений.
Коммунистические власти КНР уже давно используют так называемую «дипломатию панд» для усиления своей «мягкой силы». Они десятилетиями предоставляют бамбуковых медведей зоопаркам в разных странах, называя их послами доброй воли среди животных.
Так, ещё в 1972 году, в эпоху Холодной войны, Пекин преподнёс Соединённым Штатам двух больших панд. Это произошло после исторического визита в Китай президента Ричарда Никсона.
При этом Китай панд не дарит, а сдаёт в аренду на десять лет. За каждого бамбукового медведя платят примерно по миллиону долларов в год. Более того, все рождённые в других странах детёныши по договору – собственность КНР. Их обязаны вернуть в течение нескольких лет после рождения.
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