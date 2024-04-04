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В Токио спешат полюбоваться цветением сакуры в преддверии дождей

В Токио спешат полюбоваться цветением сакуры в преддверии дождей

В императорском саду Синдзюку в Токио зацветает сакура. Хотя время обильного цветения не пришло, но в..

Дата загрузки: 2024-04-04

В Токио спешат полюбоваться цветением сакуры в преддверии дождей
В императорском саду Синдзюку в Токио зацветает сакура. Хотя время обильного цветения не пришло, но в парке оживлённо. Жители и гости столицы торопятся полюбоваться весенним пейзажем. В Токио обещают дожди, а этого цветы могут не пережить.

[жительница Токио]:
«Я пришла, потому что сегодня последняя возможность полюбоваться цветением сакуры. Завтра пойдёт дождь, и цветы сакуры начнут опадать».

[турист из Хиросимы]:
«Лучше бы дождь пошёл через три или четыре дня, но он скоро начнётся. В марте было много холодных дней, так что неудачное цветение сакуры в этом году разочаровывает».

[житель Токио]:
«Скоро снова пойдёт дождь. Поэтому в отличие от обычных лет, в этом году будет трудно увидеть удивительное и пышное цветение сакуры».

Если нет дождей, заморозков и сильного ветра, то сакура цветёт почти две недели. У японцев есть традиция любования цветами. Называется «ханами». Люди приходят в парки и устраивают пикники под цветущими деревьями. В Японии есть сотни красивых мест для ханами.

В Токио особенно популярен парк Синдзюку-гёэн. Здесь растёт 1500 сакур 75 видов.
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