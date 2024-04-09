Мир пережил самый тёплый март за всю историю наблюдений. Это также был десятый месяц подряд, когда..

Март 2024 года стал самым жарким в истории

Мир пережил самый тёплый март за всю историю наблюдений. Это также был десятый месяц подряд, когда устанавливался новый температурный рекорд. Об этом сообщила климатическая служба Евросоюза «Коперник».

Каждый из последних десяти месяцев считается самым жарким за всю историю наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

Кроме того, 12 последних месяцев также стали самым жарким из когда-либо зарегистрированных 12-месячных периодов на планете. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса выше средней температуры в доиндустриальный период.

Сотрудница службы «Коперник» Саманта Берджесс говорит, что долгосрочная тенденция с рекордными показателями очень беспокоит.

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[Саманта Берджесс, сотрудница службы «Коперник»]:«Анализ записей из месяца в месяц действительно показывает нам, что наш климат меняется, меняется быстро. Изменение климата – это не проблема будущего. Это проблема, с которой нам придётся столкнуться здесь и сейчас».

2023 год пока считается самым жарким годом на планете с 1850 года. Впрочем, текущий год, похоже, сможет побить этот рекорд.

Экстремальные погодные условия продолжают наносить ущерб людям и экосистемам. Так, засуха в районе тропических лесов Амазонки в январе-марте спровоцировала рекордное количество лесных пожаров в Венесуэле. Между тем, засуха в Южной Африке уничтожила посевы, из-за чего миллионы людей оказались на грани голода.

Морские учёные также предупреждают, что в Южном полушарии, вероятно, разворачивается очередное массовое обесцвечивание кораллов, вызванное потеплением воды. И оно может стать худшим в истории планеты.

Один из факторов, который способствует повышению температуры – это Эль-Ниньо, феномен нагревания поверхностных вод в восточной части Тихого океана. Он достиг своего пика в декабре-январе и сейчас ослабевает, что может помочь прервать полосу жары к концу года.

Пока же средняя температура поверхности моря в мире держится на рекордно высоком уровне.

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