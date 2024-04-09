Март 2024 года стал самым жарким в истории

Мир пережил самый тёплый март за всю историю наблюдений. Это также был десятый месяц подряд, когда..
Дата загрузки: 2024-04-10
Каждый из последних десяти месяцев считается самым жарким за всю историю наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.
Кроме того, 12 последних месяцев также стали самым жарким из когда-либо зарегистрированных 12-месячных периодов на планете. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса выше средней температуры в доиндустриальный период.
Сотрудница службы «Коперник» Саманта Берджесс говорит, что долгосрочная тенденция с рекордными показателями очень беспокоит.[Саманта Берджесс, сотрудница службы «Коперник»]:
«Анализ записей из месяца в месяц действительно показывает нам, что наш климат меняется, меняется быстро. Изменение климата – это не проблема будущего. Это проблема, с которой нам придётся столкнуться здесь и сейчас».
2023 год пока считается самым жарким годом на планете с 1850 года. Впрочем, текущий год, похоже, сможет побить этот рекорд.
Экстремальные погодные условия продолжают наносить ущерб людям и экосистемам. Так, засуха в районе тропических лесов Амазонки в январе-марте спровоцировала рекордное количество лесных пожаров в Венесуэле. Между тем, засуха в Южной Африке уничтожила посевы, из-за чего миллионы людей оказались на грани голода.
Морские учёные также предупреждают, что в Южном полушарии, вероятно, разворачивается очередное массовое обесцвечивание кораллов, вызванное потеплением воды. И оно может стать худшим в истории планеты.
Один из факторов, который способствует повышению температуры – это Эль-Ниньо, феномен нагревания поверхностных вод в восточной части Тихого океана. Он достиг своего пика в декабре-январе и сейчас ослабевает, что может помочь прервать полосу жары к концу года.
Пока же средняя температура поверхности моря в мире держится на рекордно высоком уровне.
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