fb pixel
Телеканал NTD

Знакомьтесь с Сарой – самым молодым бальзамировщиком тел в Австралии

Знакомьтесь с Сарой – самым молодым бальзамировщиком тел в Австралии

Когда жительница Австралии Сара решила стать бальзамировщиком, ей было всего 19. Сейчас ей 22 года, и..

Дата загрузки: 2024-07-10

Знакомьтесь с Сарой – самым молодым бальзамировщиком тел в Австралии
Когда жительница Австралии Сара решила стать бальзамировщиком, ей было всего 19.

Сейчас ей 22 года, и её каждодневная работа связана с уходом за телами умерших.

[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«На самом деле я побывала на паре похорон, и мне эта работа показалась интересной».

Её задача – обработать тело так, чтобы его можно было долго хранить, либо перевезти в другую страну.

Говорит, что, как только приступила к своим обязанностям, то ни дня не сомневалась, что это её призвание.

[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«Я также обеспечиваю общую подготовку тела: мою, одеваю, помещаю в гроб, накладываю косметику, укладываю волосы и так далее».

Сара не одинока в своём увлечении. Молодёжи в этой сфере становится всё больше.

[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«Это определённо призвание. Я думаю, что нужно обладать сильными качествами, чтобы иметь возможность работать в отрасли. В том числе это сочувствие и сострадание».

Примечательно, что среди молодёжи в бальзамировщики идут в основном девушки. При этом десятилетиями в сфере обычно работали мужчины, часто пожилые.

[Келли Скотт, Австралийская ассоциация похоронных бюро]:
«Нам нужны люди, которые приходят со свежим взглядом. У них есть идеи, как проводить прощания. И это просто глоток свежего воздуха».

Сара говорит, что её работа в морге совсем не пугает.

[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«Я рада, что могу помочь людям в самое тяжёлое для них время».
Короткая ссылка на эту страницу:
По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...