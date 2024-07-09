Знакомьтесь с Сарой – самым молодым бальзамировщиком тел в Австралии

Когда жительница Австралии Сара решила стать бальзамировщиком, ей было всего 19. Сейчас ей 22 года, и..
Дата загрузки: 2024-07-10
Сейчас ей 22 года, и её каждодневная работа связана с уходом за телами умерших.[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«На самом деле я побывала на паре похорон, и мне эта работа показалась интересной».
Её задача – обработать тело так, чтобы его можно было долго хранить, либо перевезти в другую страну.
Говорит, что, как только приступила к своим обязанностям, то ни дня не сомневалась, что это её призвание.[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«Я также обеспечиваю общую подготовку тела: мою, одеваю, помещаю в гроб, накладываю косметику, укладываю волосы и так далее».
Сара не одинока в своём увлечении. Молодёжи в этой сфере становится всё больше.[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«Это определённо призвание. Я думаю, что нужно обладать сильными качествами, чтобы иметь возможность работать в отрасли. В том числе это сочувствие и сострадание».
Примечательно, что среди молодёжи в бальзамировщики идут в основном девушки. При этом десятилетиями в сфере обычно работали мужчины, часто пожилые.[Келли Скотт, Австралийская ассоциация похоронных бюро]:
«Нам нужны люди, которые приходят со свежим взглядом. У них есть идеи, как проводить прощания. И это просто глоток свежего воздуха».
Сара говорит, что её работа в морге совсем не пугает.[Сара Броанда, бальзамировщик]:
«Я рада, что могу помочь людям в самое тяжёлое для них время».
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