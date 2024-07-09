Знакомьтесь с Сарой – самым молодым бальзамировщиком тел в Австралии

Когда жительница Австралии Сара решила стать бальзамировщиком, ей было всего 19. Сейчас ей 22 года, и..

Когда жительница Австралии Сара решила стать бальзамировщиком, ей было всего 19.

Сейчас ей 22 года, и её каждодневная работа связана с уходом за телами умерших.

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[Сара Броанда, бальзамировщик]:«На самом деле я побывала на паре похорон, и мне эта работа показалась интересной».

Её задача – обработать тело так, чтобы его можно было долго хранить, либо перевезти в другую страну.

Говорит, что, как только приступила к своим обязанностям, то ни дня не сомневалась, что это её призвание.

[Сара Броанда, бальзамировщик]:«Я также обеспечиваю общую подготовку тела: мою, одеваю, помещаю в гроб, накладываю косметику, укладываю волосы и так далее».

Сара не одинока в своём увлечении. Молодёжи в этой сфере становится всё больше.

[Сара Броанда, бальзамировщик]:«Это определённо призвание. Я думаю, что нужно обладать сильными качествами, чтобы иметь возможность работать в отрасли. В том числе это сочувствие и сострадание».

Примечательно, что среди молодёжи в бальзамировщики идут в основном девушки. При этом десятилетиями в сфере обычно работали мужчины, часто пожилые.

[Келли Скотт, Австралийская ассоциация похоронных бюро]:«Нам нужны люди, которые приходят со свежим взглядом. У них есть идеи, как проводить прощания. И это просто глоток свежего воздуха».

Сара говорит, что её работа в морге совсем не пугает.

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[Сара Броанда, бальзамировщик]:«Я рада, что могу помочь людям в самое тяжёлое для них время».