Жизнь австралийки Тори в последние месяцы была особенно тяжёлой. Её отношения развалились, и ей пришлось переезжать...

Исследование в столице Австралии показало, кто чувствует себя самым одиноким

Жизнь австралийки Тори в последние месяцы была особенно тяжёлой. Её отношения развалились, и ей пришлось переезжать. Всё это сильно сказалось на её психологическом состоянии. [Тори Паркер-Лейси, жительница Канберры]:«Последние девять месяцев после расставания я пережила несколько очень-очень трудных ночей, потому что была одна».

Впрочем, Тори придумала, как восстановить душевный баланс. Она стала волонтёром благотворительной организации. Здесь она нашла поддержку и новую жизненную цель.

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[Тори Паркер-Лейси, жительница Канберры]:«Тут люди, которые тебе улыбаются, можно поговорить, помочь другим. Они ценят мой опыт».

Волонтёры говорят, что одной из основных причин, по которой они присоединились, было их одиночество.

[Ди Живкович, волонтёр]:«Это замечательная группа людей. Все такие дружелюбные и гостеприимные».

Исследование Университета Канберры показало, что среди взрослого населения столицы Австралии больше всего на одиночество жалуются люди в возрасте от 18 до 29 лет. За ними следует возрастная группа от 30 до 49 лет.

Удивительно, но люди старше 65 лет сообщают о самом низком уровне социальной изоляции.

[Джеки Ширмер, социолог]:«Большинство наших пожилых людей довольно общительны, они гуляют, общаются с друзьями и часто имеют больше социальных связей, чем молодые люди».

Быстрый опрос людей на улицах Канберры показал другую картину.

[жительница Канберры]:«Одиноко? Я не чувствую себя одинокой». [житель Канберры]:«Я никогда не чувствовал себя одиноким. Я встречаюсь с людьми, и мы хорошо общаемся».

Эти две студентки Австралийского национального университета подружились благодаря общей любви к Тейлор Свифт. Говорят, что не страдали от одиночества, переехав учиться в столицу.

[Микайла Симпсон, жительница Канберры]:«Было очень приятно найти такую хорошую подругу, как Кейт. Думаю, всё сводится к тому, что мы обе действительно любим Тейлор».

Они говорят, что для успешного налаживания контактов в обществе очень важно найти точки соприкосновения.

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