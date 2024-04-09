Исследование в столице Австралии показало, кто чувствует себя самым одиноким

Жизнь австралийки Тори в последние месяцы была особенно тяжёлой. Её отношения развалились, и ей пришлось переезжать...
Дата загрузки: 2024-04-10
«Последние девять месяцев после расставания я пережила несколько очень-очень трудных ночей, потому что была одна».
Впрочем, Тори придумала, как восстановить душевный баланс. Она стала волонтёром благотворительной организации. Здесь она нашла поддержку и новую жизненную цель.[Тори Паркер-Лейси, жительница Канберры]:
«Тут люди, которые тебе улыбаются, можно поговорить, помочь другим. Они ценят мой опыт».
Волонтёры говорят, что одной из основных причин, по которой они присоединились, было их одиночество.[Ди Живкович, волонтёр]:
«Это замечательная группа людей. Все такие дружелюбные и гостеприимные».
Исследование Университета Канберры показало, что среди взрослого населения столицы Австралии больше всего на одиночество жалуются люди в возрасте от 18 до 29 лет. За ними следует возрастная группа от 30 до 49 лет.
Удивительно, но люди старше 65 лет сообщают о самом низком уровне социальной изоляции.[Джеки Ширмер, социолог]:
«Большинство наших пожилых людей довольно общительны, они гуляют, общаются с друзьями и часто имеют больше социальных связей, чем молодые люди».
Быстрый опрос людей на улицах Канберры показал другую картину.[жительница Канберры]:
«Одиноко? Я не чувствую себя одинокой». [житель Канберры]:
«Я никогда не чувствовал себя одиноким. Я встречаюсь с людьми, и мы хорошо общаемся».
Эти две студентки Австралийского национального университета подружились благодаря общей любви к Тейлор Свифт. Говорят, что не страдали от одиночества, переехав учиться в столицу.[Микайла Симпсон, жительница Канберры]:
«Было очень приятно найти такую хорошую подругу, как Кейт. Думаю, всё сводится к тому, что мы обе действительно любим Тейлор».
Они говорят, что для успешного налаживания контактов в обществе очень важно найти точки соприкосновения.
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