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Сёстры-художницы отражают в картинах жизнь аборигенов Австралии

Сёстры-художницы отражают в картинах жизнь аборигенов Австралии

[Маргарет Дункан, художница

Дата загрузки: 2024-06-11

Сёстры-художницы отражают в картинах жизнь аборигенов Австралии

[Маргарет Дункан, художница]:
«Это самец с большими клешнями. А это самка с маленькими. Их можно съесть, а можно использовать как наживку».

Это австралийский полуостров Арнем-Ленд. Здесь заканчивается сезон дождей, а значит у аборигенов достаточно пищи. Они находят её в реках и водоёмах. Сёстры Маргарет и Ронда так живут с детства.

[Маргарет Дункан, художница]:
«Мы всему научились у мамы, чтобы, когда вырастешь, знать, куда идти и где добывать пищу».

У сестёр есть ещё одно важное занятие. Они рисуют картины в традиционной технике.

[Маргарет Дункан, художница]:

«Это избавляет от гнева и от всего, что расстраивает в современном мире. Мы живём в двух мирах».

Искусство помогает сёстрам пережить смерть мамы. Она была уважаемым человеком в местной общине аборигенов.

Раньше рисование помогло вернуться к нормальной жизни Ронде, когда та потеряла мужа. В трудное время её поддерживала и вдохновляла сестра.

Их некоторые картины вскоре представят на выставке в городе Кэтрин.

[Ронда Дункан, художница]:
«Мы хотим показать людям, кто мы такие и как живём».

Маргарет и Ронда посвящают свои работы традиционному укладу жизни аборигенов. Творчество сестёр сближает, а также учит терпению. Женщины надеются, что их картины увидят во всей Австралии и за рубежом.
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