Британский стартап заявляет, что нашёл способ генерировать дешёвую и надёжную энергию 24 часа в сутки. Для..

Можно ли обеспечить Землю дешёвой солнечной энергией из космоса

Британский стартап заявляет, что нашёл способ генерировать дешёвую и надёжную энергию 24 часа в сутки.

Для этого нужно установить солнечные панели. Но не на Земле, а на её орбите.

Они будут собирать солнечный свет, превращать его в электричество, затем в микроволны. После этого их будут передавать на станцию, подключённую к местной сети.

Компания называется Space Solar. Мартин Солтау – её соучредитель.

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[Мартин Солтау, соучредитель Space Solar]:«Это невероятно эффективная технология экологически чистой энергии будущего. И речь идёт об очень больших спутниках высоко над Землей, которые собирают много солнечной энергии, преобразуют её в микроволны и передают её на Землю. Таким образом, мы можем непрерывно получать мегаватты электроэнергии днём и ночью, в любое время года и в любую погоду».

Это уменьшенная версия спутника «Харриер». Она показывает, как будут управлять микроволновым лучом.

Вращаясь, аппарат постоянно указывает как на Солнце, так и на цель луча на Земле.

[Мартин Солтау, соучредитель Space Solar]:«»Харриер» делает две вещи. Он впервые демонстрирует способность направлять микроволновый луч на 360 градусов и создавать непрерывный и надёжный луч, а во-вторых, он демонстрирует контроль над системой».

Программа космической солнечной энергии называется «Кассиопея». Её создатели отмечают, что спутник не имеет подвижных частей. Это поможет сократить его вес и цену.

Стоимость подобных систем сравнивают с нынешней энергией ветра и солнца. Они значительнее дешевле атомной энергетики.

Главное преимущество космической солнечной энергии – в её производительности. Одна панель на орбите вырабатывает в 13 раз больше электричества, чем на Земле.

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