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Столицу ОАЭ украсили уличными картинами

Столицу ОАЭ украсили уличными картинами

Столица ОАЭ превратилась в город картин. Художники из разных уголков страны съехались в Абу-Даби и разрисовали..

Дата загрузки: 2024-04-10

Столицу ОАЭ украсили уличными картинами
Столица ОАЭ превратилась в город картин. Художники из разных уголков страны съехались в Абу-Даби и разрисовали автобусные остановки и пространства рядом с ними. На создание картин ушло более 800 часов. Это месяц беспрерывной работы или 100 смен по 8 часов.

[Ислам Саиф, художник]:
«Я весь поглащён уличным искусством – рисованием картин на улице. Думаю, такие рисунки скрашивают нашу жизнь. Например, кто-то идёт по улице, видит рисунок на большой стене и чувствует, что в жизни присутствует красота. Это моя цель».

Большинство картин посвящены местным традициям.

[житель Абу-Даби]:
«В этой картине через эмиратскую женщину с ягнёнком на руках отражено наследие Эмиратов и традиционная доброта. Скотоводство в прошлом было опорой нашего народа».

[житель Абу-Даби]:
«Это очень хорошая идея. Смотрится красиво. Город выглядит красочным. И можно фотографироваться, пока ждёшь автобус».

Художники также постарались передать в картинах свой позитивный взгляд на жизнь.

[Малак Ибрагим, художница]:
«Больше всего мне нравится в картинах то, что они побуждают людей общаться. Иногда меня спрашивают: «Что это за картина? Что она для вас значит?» Иногда я даже позволяю людям рисовать вместе со мной, чтобы и они внесли свою лепту».

Проект запустил Департамент муниципалитетов и транспорта.

[Нур Шамма, сотрудница Департамента транспорта]:
«Проект Abu Dhabi Canvas вдохновлён тем, что искусство очень важно для людей. Есть очень много исследований, которые доказывают ценность и преимущества искусства, интегрированного в жизнь сообщества».

Цель проекта не только украсить город, но и поддержать молодые таланты в ОАЭ.
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