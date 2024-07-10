Удивительно полный скелет динозавра показали в Дании

13-метровый скелет длинношеего камаразавра показали публике в музее датского сафари-парка Кнутенборг. Директор парка говорит, что растительноядный..

13-метровый скелет длинношеего камаразавра показали публике в музее датского сафари-парка Кнутенборг.

Директор парка говорит, что растительноядный гигант жил 150 миллионов лет назад на территории современного Вайоминга в США.

Останки обнаружили в 2017 году. Они уникальны тем, что почти полностью сохранились. Перед смертью динозавр свернулся калачиком возле места, где сегодня находится скотоводческое ранчо.

Его выкопали, отреставрировали и перевезли в Данию.

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[Кристофер Кнут, директор парка Кнутенборг]:«Этот динозавр жил около 150 миллионов лет назад на территории современного Вайоминга. Там же его и нашли. Уникальность останков в том, что они были сочленены. То есть нашли целый скелет. Динозавра обнаружили в таком же положении, в каком он умер 150 миллионов лет назад».

По данным лондонского Музея естественной истории, камаразавры были травоядными динозаврами, ходившими на четырёх ногах. Они обитали 150-140 миллионов лет назад на территории нынешних Соединённых Штатов. В длину могли достигать 23 метров.

[Кристофер Кнут, директор парка Кнутенборг]:«97% его костей не повреждены. Это абсолютно уникально».

Скелет выставили вместе с другими окаменелостями в музее, который открылся в 2022 году.

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