Четверо израильских заложников погибли в секторе Газа

Гибель четверых израильских заложников в секторе Газа стала ударом для тех, кто протестует у посольства США..

Гибель четверых израильских заложников в секторе Газа стала ударом для тех, кто протестует у посольства США в Тель-Авиве. Сюда пришли люди, чьих родственников боевики ХАМАС похитили 7 октября, и кто добивается от израильского правительства заключения сделки и возвращения их родных домой. [Ифат Кальдрон, родственница заложника]:«Я чувствую себя ужасно. Я чувствую, что сегодня как будто умерла часть моей семьи. Каждую неделю умирает всё больше заложников. Это критический момент. Если мы не будем вести переговоры и не заключим сделку, то у нас больше не будет надежды на нашу страну».

Как сообщили военные, в плену погибли четверо мужчин: троим было 80 лет и больше, одному – 51 год.

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Всех четверых ХАМАС ранее снимал на видео живыми. При этом, как заявили боевики, 51-летний заложник скончался от ран, полученных во время израильского авиаудара. Армия Израиля сообщает, что тела погибших группировка пока не отдаёт.

Протестующие вышли к посольству США после того, как Джо Байден предложил новую сделку о прекращении огня в секторе Газа в обмен на израильских заложников. По предварительным данным, правительство Израиля в этом вопросе настроено положительно.

Напомним, 7 октября группировка ХАМАС напала на приграничные израильские поселения, а также на музыкальный фестиваль, убив более 1200 израильтян. Ещё около 250 человек взяли в плен. Не менее 30 пленников уже были убиты или погибли.

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