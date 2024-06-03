Примут ли Израиль и ХАМАС план Байдена?

Тысячи людей выразили поддержку Израилю в воскресенье в Нью-Йорке. В то же время тысячи других поддержали..

Тысячи людей выразили поддержку Израилю в воскресенье в Нью-Йорке. В то же время тысячи других поддержали палестинцев в Карачи.

В Израиле советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что поддержал рамочное соглашение о прекращении войны в Газе, которое сейчас продвигает президент США Джо Байден.

В интервью британской газете Sunday Times главный советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк заявил, что предложение Байдена было сделкой, на которую они согласились. При этом он отметил, что она не очень устраивает Нетаньяху, но главный приоритет – освободить всех заложников.

Байден сказал, что первый этап предполагает перемирие и возвращение некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС. После этого стороны проведут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий перед вторым этапом, во время которого на свободу выйдут оставшиеся пленники.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал в воскресенье, что Израиль не допустит, чтобы ХАМАС продолжал управлять сектором Газа на любом этапе процесса свёртывания войны. Он сказал, что изучает альтернативы.

[Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«На любом этапе, в любом процессе прекращения войны мы не признаем правление ХАМАС в секторе Газа».

ХАМАС предварительно приветствовал инициативу Байдена, хотя высокопоставленный представитель группировки Сами Абу Зухри заявил в воскресенье, что ХАМАС слишком велик, чтобы его могли обойти или отодвинуть на второй план Нетаньяху или Байден.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил в воскресенье на канале ABC News, что, если ХАМАС согласится на сделку по прекращению войны в Газе, США ожидают, что Израиль также примет этот план.

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