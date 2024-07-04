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Израиль уничтожил одного из самых высокопоставленных командиров «Хезболлы»

Израиль уничтожил одного из самых высокопоставленных командиров «Хезболлы»

На этих кадрах – горящий автомобиль, в котором предположительно был Мухаммад Насер – один из самых..

Дата загрузки: 2024-07-04

Израиль уничтожил одного из самых высокопоставленных командиров «Хезболлы»
На этих кадрах – горящий автомобиль, в котором предположительно был Мухаммад Насер – один из самых высокопоставленных командиров ливанской группировки «Хезболла». Израиль объявил, что ликвидировал его недалеко от города Сур на юге Ливана.

Как сообщили военные, Насер был командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля с юго-запада Ливана.

Он также стал одним из самых высокопоставленных командиров «Хезболлы», погибших в ходе конфликта.

Израильский удар вызвал ответный ракетный обстрел со стороны группировки по территории Израиля.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, хотя израильские силы готовы предпринять любые необходимые действия против группировки, предпочтение отдаётся достижению договорённости путем переговоров.

[Йоав Галант, министр обороны Израиля]:
«Мы предпочитаем соглашение, но если реальность заставит нас, мы будем воевать».

Напомним, в июне Израиль также уничтожил Талеба Абдуллу – командира одного из двух подразделений, ответственных за ведение боевых действий против Израиля на юге Ливана. Предполагается, что он имел тот же ранг, что и Насер.

«Хезболла» – ливанская военизированная группировка, получающая поддержку от Ирана. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября она также подключилась, начав обстреливать приграничные израильские города. В итоге десятки тысяч израильтян были эвакуированы. Сейчас одна из главных целей Израиля – уничтожить объекты и командиров «Хезболлы», чтобы люди смогли вернуться в свои дома.
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