Израиль объявил мёртвыми ещё двоих заложников ХАМАС

Израиль объявил мёртвыми ещё двоих заложников, которых ХАМАС удерживал в секторе Газа. Как сообщили израильские военные,..

Израиль объявил мёртвыми ещё двоих заложников, которых ХАМАС удерживал в секторе Газа.

Как сообщили израильские военные, они продолжают расследовать все обстоятельства гибели 35-летнего звукооператора Ягева Бухштаба и 76-летнего историка Алекса Дансига. Их похитили из их домов в кибуцах недалеко от границы с сектором Газа во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября.

На форуме семей заложников написали: «Ягева и Алекса схватили живыми, и они должны были вернуться живыми к своим семьям и в свою страну. Их смерть в плену – трагическое отражение последствий затягивания переговоров».

Тем временем позже на этой неделе израильская переговорная группа должна приступить к переговорам о прекращении огня в Газе. Соглашение в том числе должно включить освобождение около 120 пленников в обмен на палестинских заключённых.

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При этом, израильские власти заочно объявили погибшими около трети заложников, которых всё ещё удерживают в секторе Газа.

Между тем, на юге анклава в районе Хан-Юниса израильские военные объявили эвакуацию мирного населения. Они возобновили боевые действия в этом районе в ответ на атаки боевиков, а также запуск ракет из этой области по территории Израиля.

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