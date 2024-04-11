Польские дети рады отмене домашнего задания, родители озадачены

11-летняя полька Ола Козак радуется изменениям. Правительство Польши установило строгие ограничение на количество домашний заданий в младших и средних классах школы. [Ола Козак, школьница]:«Я счастлива, потому что эти домашние задания мне не слишком нравились. Большинство учеников в моём классе утром переписывали задание у того, кто его сделал, или списывали из Интернета. Так что в нём не было смысла».

Правительство премьер-министра Дональда Туска отменило задания на на фоне широкой дискуссии о необходимости модернизации польской системы образования.

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По мнению критиков, в ней уделяется слишком много внимания зубрёжке и домашним заданиям и недостаточно – критическому мышлению и творчеству.

Теперь учителя больше не будут давать обязательные домашние задания детям с первого по третий классы. В четвёртом-восьмом классах домашнее задание будет необязательным и не будет учитываться при выставлении оценок.

Перемены нравятся не всем. Даже родители Олы разделились во мнениях.

[Павел Козак, папа школьницы]:«Если что-то поможет ученикам получать больше удовольствия от обучения, то, вероятно, это для них хорошо». [Магда Козак, мама школьницы]:«Мне это не нравится, потому что (домашнее задание) – это способ закрепить изученный материал. Это также помогает быть в курсе того, чему на самом деле научился ребёнок и что происходит в школе».

Глава польского профсоюза учителей считает, что домашние задания отменили без надлежащих консультаций с преподавателями.

[Славомир Броняж, глава профсоюза учителей]:«В целом учителя считают, что это произошло слишком быстро, слишком поспешно».

Об отмене домашних заданий заговорили, когда 14-летний мальчик Мачек Матушевский выступил во время предвыборной кампании Дональда Туска и сказал, что у детей нет времени на отдых.

[Мачек Матушевский, школьник]:«Это общая проблема польских школ: нарушаются права детей. Например, право на отдых. В выходные мы делаем домашние задания, а по понедельникам проводят контрольные работы. И нам задают столько, что не остаётся времени на отдых».

Стоит отметить, что каждое новое правительство Польши пыталось внести изменения в систему образования. Нынешнее обещает повысить зарплаты учителям, а также провести другие реформы.

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