1000 лоскутных одеял привезли мастера из разных стран на выставку в США

Райским уголком для поклонников лоскутного шитья считают городок Систерс в американском штате Орегон. Здесь в 49-й..
Дата загрузки: 2024-07-19
В выставке участвуют не только американцы. Также приехали умельцы из Канады и Австралии.
[Джилл Хантингтон, участница выставки]:
«Мы приезжаем уже не первый раз. Первое моё лоскутное одеяло было свадебным. Я сделала его для мужа 29 лет назад. Так что мы приезжаем почти каждое лето».
К мастерству участников высоких требований нет.
[Доун Бойд, директор выставки]:
«Возможно, кто-то создал своё первое лоскутное одеяло, а кто-то, может быть, занимается лоскутным шитьём уже 40 лет и тоже участвует в выставке. Думаю, это очень привлекает людей».
Но всё же одно условие есть: изделие не должно пропагандировать чьи-либо взгляды. Особенно актуально это сейчас – в преддверии президентских выборов.[Джилл Хантингтон, участница выставки]:
«Здесь нет никаких партийных линий, только швейные строчки».
Участвовать в выставке можно бесплатно. С гостей денег тоже не берут. Ежегодно на мероприятие приезжает 10 000 человек.[Синди Карлтон, посетительница выставки]:
«Это лоскутное одеяло изумительное, поскольку здесь не только огромное количество деталей, но и оно сшито вручную. Какая-то мастерица нашла время, чтобы создать красивую вещь и отправиться с ней в путешествие. И теперь она может порадовать этим изделием всех, кто пришёл сюда».
Кстати, лоскутные одеяла шьют и мужчины. В их числе супруг директора выставки. Он много лет наблюдал, как жена создаёт прекрасные изделия, а три года назад решил тоже попробовать.[Джефф Бойд, муж директора выставки]:
«Думаю, это, правда, красиво. Мужчины могут с этим справиться. В лоскутных одеялах много мелких деталей, и нужно много измерять, всё должно быть ровным. Это очень увлекательно».
Выставку основала в 1975 году владелица магазина лоскутных одеял Джин Уэллс. Следующем летом в Систерсе пройдёт юбилейное мероприятие.
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