Райским уголком для поклонников лоскутного шитья считают городок Систерс в американском штате Орегон. Здесь в 49-й..

1000 лоскутных одеял привезли мастера из разных стран на выставку в США

Райским уголком для поклонников лоскутного шитья считают городок Систерс в американском штате Орегон. Здесь в 49-й раз проходит выставка лоскутных одеял под открытым небом. По всему городу развешены 1000 изделий. Их создали 300 мастеров в возрасте от 7 до 94 лет.

В выставке участвуют не только американцы. Также приехали умельцы из Канады и Австралии.

[Джилл Хантингтон, участница выставки]:

«Мы приезжаем уже не первый раз. Первое моё лоскутное одеяло было свадебным. Я сделала его для мужа 29 лет назад. Так что мы приезжаем почти каждое лето».

К мастерству участников высоких требований нет.

[Доун Бойд, директор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Возможно, кто-то создал своё первое лоскутное одеяло, а кто-то, может быть, занимается лоскутным шитьём уже 40 лет и тоже участвует в выставке. Думаю, это очень привлекает людей».

Но всё же одно условие есть: изделие не должно пропагандировать чьи-либо взгляды. Особенно актуально это сейчас – в преддверии президентских выборов.

[Джилл Хантингтон, участница выставки]:«Здесь нет никаких партийных линий, только швейные строчки».

Участвовать в выставке можно бесплатно. С гостей денег тоже не берут. Ежегодно на мероприятие приезжает 10 000 человек.

[Синди Карлтон, посетительница выставки]:«Это лоскутное одеяло изумительное, поскольку здесь не только огромное количество деталей, но и оно сшито вручную. Какая-то мастерица нашла время, чтобы создать красивую вещь и отправиться с ней в путешествие. И теперь она может порадовать этим изделием всех, кто пришёл сюда».

Кстати, лоскутные одеяла шьют и мужчины. В их числе супруг директора выставки. Он много лет наблюдал, как жена создаёт прекрасные изделия, а три года назад решил тоже попробовать.

[Джефф Бойд, муж директора выставки]:«Думаю, это, правда, красиво. Мужчины могут с этим справиться. В лоскутных одеялах много мелких деталей, и нужно много измерять, всё должно быть ровным. Это очень увлекательно».

Выставку основала в 1975 году владелица магазина лоскутных одеял Джин Уэллс. Следующем летом в Систерсе пройдёт юбилейное мероприятие.

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