Выставка старинных ковров привлекает коллекционеров и торговцев в Стамбул

Эти ковры были сотканы сотни лет назад, когда на территории современной Турции правили Сельджукиды, а затем..

Эти ковры были сотканы сотни лет назад, когда на территории современной Турции правили Сельджукиды, а затем – турки-османы. Исторические реликвии представили на выставке ковров в Стамбуле.

Известный путешественник Марко Поло писал, что в турецком городе Конья ткали самые лучшие ковры.

[Серра Орудж, организатор конференции по восточным коврам]:

«Анатолия – родина этого очень древнего ремесла, зародившегося много веков назад. Самые ранние находки показывают, что за 5000 лет до Рождества Христова в Конье существовало ковроткачество».

В цветовых гаммах турецких ковров черпали вдохновение знаменитые европейские художники. На выставке можно увидеть трудоёмкий процесс создания тканых изделий. Можно и самому попробовать ткать ковёр.

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Мастер-классы проводит ткачиха Эльведа Солак. Она рассказывает, что по орнаменту турецкого ковра можно узнать, где и когда соткали изделие. Рисунок также может отражать историю человека. Эльведа ткёт ковёр, описывающий связи двух семей.

[Эльведа Солак, ткачиха]:

«Белый цвет на заднем плане символизирует счастье. Насыщенный тёмно-синий символизирует силу. Переходы цветов указывают на хорошие отношения в семье. Если посмотреть на это с другой стороны, то видно, что женщина соткала на этом ковре рассказ о своей семейной жизни».

А здесь представлены ковры из дворца Долмабахче, где жили османские султаны.

[Клайв Роджерс, коллекционер и торговец коврами]:

«В коллекции дворца хранятся совершенно особенные ковры. Таких не увидишь повсюду, поскольку их делали не на продажу, а специально для правителей. Так что это особенная возможность».

Ковроткачество в Турции постепенно приходит в упадок. Некоторое время назад в стране насчитывалось 150 000 ткачей, создающих ковры вручную. Теперь осталось 15 000. Ткачи говорят, что им нужны более высокий доход и поддержка государства. Тогда древнее ремесло сохранится.

Выставки, посвящённые ковроткачеству, будут проходить в Турции до августа.

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