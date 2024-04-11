Европарламент утвердил новые миграционные правила Евросоюза

Европарламент принял обновлённые миграционные правила ЕС. Закон призван сократить объёмы нелегальных мигрантов, прибывающих в страны блока.

Председатель Европарламента Роберта Метсола сказала, что это исторический день для Европы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Роберта Метсола, председатель Европарламента]:«Сегодня мы проголосовали за законопроект, который обеспечивает надёжную законодательную базу, одинаковую во всех государствах-членах, ставит человечество на первое место, понимает все трудные аспекты этой проблемы, защищает внешние границы Европы и обеспечивает ясные правила».

Законопроект с одной стороны сократит время обработки документов и предоставления убежища тем, кто в нём нуждается. С другой стороны он увеличит число тех, кого будут депортировать домой. Главный приоритет – сократить нежелательную миграцию с Ближнего Востока и из Африки.

Антииммиграционные и крайне правые партии раскритиковали законопроект, заявив, что он не сможет остановить миграцию. При этом правозащитники назвали его серьёзным ударом по правам человека.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро говорит, что законопроект поможет странам, находящимся на внешних границах ЕС, и принимающих основное бремя миграционного потока.

[Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии]:«Статус-кво означает, что некоторые страны испытывают трудности с управлением миграционными потоками. Мы видим, что людям угрожает преступная деятельность, контрабандисты. Никто не мог согласиться со статус-кво. А это компромисс. Думаю, именно этого от нас и ждут».

После голосования Польша заявила, что не поддержит схему распределения мигрантов по странам ЕС.

Теперь у европейских государств есть два года на реализацию нового закона. При этом аналитики отмечают, что не стоит ждать серьёзных изменений в ближайшее время.

Короткая ссылка на эту страницу: