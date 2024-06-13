Дизайнер перерабатывает политические баннеры в сумки-шопперы

Дизайнер Камильо Моралес перерабатывает почти всё. Пластиковые пакеты для покупок, обрезки тканей и многое другое он..

Дизайнер Камильо Моралес перерабатывает почти всё. Пластиковые пакеты для покупок, обрезки тканей и многое другое он превращает в сумки, одежду и аксессуары.

А недавно он стал использовать и виниловые рекламные баннеры, которые вывешивают кандидаты на выборах. Например те, на которых изображена Клаудия Шейнбаум – бывший мэр Мехико, избранная первой женщиной-президентом страны.

Весь последний год Моралес срывал вездесущие баннеры и кроил из них большие сумки-шопперы. Их он продаёт по цене от пяти до 30 долларов.

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[Камильо Моралес, дизайнер]:

«Я начал это делать, потому что их вид мне надоел. Сначала я собирал их без чёткой цели. Позже стал делать из них подарочные сумки для клиентов».

Самые дешёвые сумки Камильо – просто белые. А самые дорогие – коллаж из глаз Клары Бругады. Она кандидат от правящей партии, которая станет следующим мэром Мехико.

[Камильо Моралес, дизайнер]:«Раньше я шутил, что эти баннеры растут из фонарных столбов. Например, ночью я один снял, на утро появился другой. Я начал собирать их год назад, потому что избирательная кампания началась слишком рано».

Согласно закону о выборах, у политических партий есть четыре дня после окончания выборов, чтобы удалить свою рекламу. Но обычно что-то остаётся.

Как показывают данные, только в Мехико в этом сезоне произвели 10 тысяч тонн политической рекламы. В итоге вся она стала мусором.

[Камильо Моралес, дизайнер]:«Мы должны потребовать от политиков прекратить использовать этот материал, потому что его очень трудно перерабатывать, и он не разлагается. На нём есть логотип, что он пригоден для вторичной переработки. Но, поскольку он сделан из двух полимеров, этот процесс сложный и дорогой».

Были и другие попытки переработать баннеры. Так, некоторые превращали их в лежаки для собак или в палатки для мигрантов.

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