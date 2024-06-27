В Колумбии кабинка канатной дороги упала на землю

Трагедия в колумбийском городе Медельин. Рано утром по местному времени кабинка канатной дороги упала на землю...

Трагедия в колумбийском городе Медельин. Рано утром по местному времени кабинка канатной дороги упала на землю. В результате погиб один пассажир. Ещё как минимум 20 человек пострадали. Такие данные приводят местные СМИ.

[Лойда Васкес, очевидец]:

«Был очень сильный удар. Люди плакали на земле, другие были без сознания, было видно кровь».

Канатная дорога в Медельине входит в городскую сеть общественного транспорта. Авария произошла возле станции Popular на ветке «К». На место тут же прибыли спасатели и пожарные.

[Карлос Квинтеро, Управление по снижению рисков стихийных бедствий]:

«Одна кабинка, очевидно, столкнулась с другой и упала на землю с высоты примерно 10 метров. В ней ехали одиннадцать человек. Их тут же доставили в медицинский центр. Трое из них получили серьёзные травмы, один из них скончался в больнице».

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По данным местных СМИ, телесные повреждения также получили ещё десять человек, находившихся на земле. В том числе водитель такси – обломки упали на его машину.

Причину аварии расследуют.

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