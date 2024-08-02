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Четыре человека погибли и 20 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

Четыре человека погибли и 20 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в жилом доме взорвался газ. В результате обрушились два подъезда. Погибли четыре человека,..

Дата загрузки: 2024-08-02

Четыре человека погибли и 20 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле в жилом доме взорвался газ. В результате обрушились два подъезда. Погибли четыре человека, включая ребёнка. Из-под завалов также спасли 15 человек, из них семеро – дети.

В общей сложности пострадали 20 человек. Эвакуированы 70 жильцов. Их пока разместили в гостинице. С пострадавшими работают психологи.

Поисково-спасательная операция продолжается. На завалах работают более 500 специалистов. Задействовано 75 единиц техники. На место происшествия прибыли кинологи. Периодически спасатели прерывают работу и останавливают технику. Это нужно, чтобы услышать возможные голоса людей из-под завалов.

С места обрушения здания вывезли уже 400 тонн обломков строительных конструкций. Рядом с жилым домом находится детский сад. При взрыве он не пострадал.

По факту взрыва началось расследование. Предполагают, что он произошёл или из-за неправильного использования газового оборудования или из-за его неисправности. Прокуратура начала проверять организацию, обслуживающую дом.

Людям, потерявшим жильё и имущество, окажут материальную помощь. Также выплаты получат пострадавшие и семьи погибших.
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