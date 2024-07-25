Авиакатастрофа в Непале: погибли 18 человек, пилот выжил

Восемнадцать человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале. Самолёт компании Saurya Airlines вылетал из международного аэропорта..

Восемнадцать человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале. Самолёт компании Saurya Airlines вылетал из международного аэропорта в Катманду, повернул вправо и вдруг упал, после чего загорелся.

Очевидцы рассказывают, что слышали взрыв. Потом в небо поднялся столб дыма.

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[очевидец]:«Сначала показался дым. Мы не поняли, что разбился самолёт. Когда прибежали туда, увидели, что это крушение. Спасатели вывозили тела (погибших). Самолёт развалился на две части».

На борту находились два члена экипажа и 17 пассажиров. Выжил только пилот. Он в больнице, но его жизни ничто не угрожает. Тела всех погибших удалось извлечь из-под обломков. Теперь должен пройти процесс идентификации. Известно, что в числе погибших – один гражданин Йемена, остальные непальцы.

Самолёт направлялся в новый аэропорт Покхара, который открылся в январе прошлого года. Там есть ангары для технического обслуживания воздушного транспорта. Разбившийся самолёт должен был доставить туда механиков и другой персонал.

Причина авиакатастрофы пока не понятна. На месте крушения следователи нашли бортовой речевой самописец и бортовой регистратор данных.

В Непале – низкий показатель безопасности полётов. При этом бедная гималайская страна из-за ограниченной сети дорог сильно зависит от воздушного сообщения. За последние 24 года в авиакатастрофах в Непале погибло примерно 350 человек.

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