Итальянская береговая охрана и испанская организация Open Arms спасли в Средиземном море 110 мигрантов. При этом..

У берегов Лампедузы спасли 110 нелегальных мигрантов и нашли одного погибшего

Итальянская береговая охрана и испанская организация Open Arms спасли в Средиземном море 110 мигрантов. При этом в трюме лодки находился один погибший.

Переполненное деревянное судно дрейфовало у южного побережья итальянского острова Лампедуза. Мигрантов заметили рыбаки. Они и сообщили о бедствии.

[Эстер Кампс, участница спасательной операции]:

«Сразу после этого самолёт агентства Frontex пролетел над этим районом и отправил сигнал тревоги, поскольку заметил лодку, соответствующую описанию. Так что мы получили подтверждение, что она, на самом деле, там».

Первыми до лодки добрались сотрудники Open Arms.

[Эстер Кампс, участница спасательной операции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Береговая охрана помогла снять мигрантов с дрейфующей лодки. Потом их доставили на Лампедузу. В числе пассажиров были шесть женщин, четверо детей и двое пожилых мужчин. Все мигранты – выходцы из Палестины, Сирии и Египта.

Италия планирует отправлять мигрантов, подобранных в море, во временные центры в Албанию. Их должны были ввести в эксплуатацию 1 августа, но открытие отложили на несколько недель. Это частично связано с жарой, из-за которой ограничили часы работы строителей.

Два центра откроются в Шенгини и Гядере. Там мигранты будут ждать обработки заявлений на предоставление убежища. На это будет отводиться 28 дней. Сейчас в Италии заявления рассматривают по несколько месяцев.

Рим рассчитывает, что новая программа поможет сдержать поток мигрантов и снизить нагрузку на бюджет страны.

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