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Телеканал NTD

Собаки-инвалиды путешествуют на специальном поезде

Собаки-инвалиды путешествуют на специальном поезде
Собаки-инвалиды путешествуют на специальном поезде

Жительница Турции Букет Озгюнлю основала приют для бездомных собак. Она уже четыре года заботится о 560 животных. Многие из них – инвалиды.

«Всех их спасли, – поделилась женщина. – У большинства травмы, и они не могут ходить. Некоторые пострадали от выстрелов, побоев и живя на улице. У каждого своя история».

О собаках заботятся волонтёры. Теперь у животных спокойная жизнь. На территории достаточно места для игр и передвижения собак в инвалидных колясках. «Я знаю, что им очень нужна любовь и забота», – сказала основательнца приюта.

Недавно Букет построила из пустых бочек поезд для собак-инвалидов. Теперь их вывозят на прогулку по городу. Собакам нравится. Когда люди видят «собачий поезд», многие улыбаются.

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