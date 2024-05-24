Трагедией завершился предвыборный митинг в Мексике. Сильный порыв ветра опрокинул огромный экран на сцену и зрителей...

Обрушилась сцена: 9 погибших и более 120 пострадавших в Мексике

Трагедией завершился предвыборный митинг в Мексике. Сильный порыв ветра опрокинул огромный экран на сцену и зрителей. Девять человек погибли, включая ребёнка. Более 120 пострадали. У многих черепно-мозговые травмы.

Мероприятие проходило в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. На митинге выступал кандидат в президенты Хорхе Альварес Майнес от левоцентристской партии «Гражданское движение». Во время падения конструкции он и члены его команды находились на сцене. Все успели отбежать в сторону.

[Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Девять человек погибли, в основном женщины. Много пострадавших. Их госпитализировали, и сейчас им оказывают медицинскую помощь. Мы выражаем соболезнования родственникам погибших, партии «Гражданское движение», её лидерам и членам. В то же время властям ещё предстоит провести расследование».

После инцидента Майнес сказал, что перед митингом рабочие проверили прочность конструкции, но никто не ожидал такого сильного ветра. Порывы достигали 40-50 километров в час.

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В больницах находятся более 20 пострадавших. Некоторые в критическом состоянии.

У Сюсаны пострадала свекровь. У женщины черепно-мозговая травма и перелом ноги. Одну операцию ей уже сделали.

[Сюсан Эрнандес, невестка пострадавшей]:

«Мы просим правительство о помощи, поскольку она нам очень нужна. Просим нас не бросать. Нам понадобится помощь, потому что моя свекровь работала, а врачи сказали, что она, наверное, больше не сможет работать».

Губернатор Нуэво-Леона обещает всем помочь.

[Самуэль Гарсия, губернатор штата Нуэво-Леон]:

«От имени правительства говорю, что можно на нас рассчитывать. Мы оплатим расходы на похороны, также покроем расходы на поиск и транспортировку людей. И если у жертв были дети, правительство окажет им поддержку во всём».

Хорхе Альварес Майнес заявил, что приостановит предвыборные мероприятия. Кандидат от правящей партии МОРЕНА Клаудиа Шейнбаум также отменила одно выступление, которое должно было пройти в Монтеррее – столице штата Нуэво-Леон.

Всеобщие выборы в Мексике запланированы на 2 июня.

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