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Телеканал NTD

Сильные ливни вызвали хаос в Дубае

Сильные ливни вызвали хаос в Дубае

Сильные дожди обрушились на Аравийский полуостров. В Омане сообщается о 17 погибших. Больше всего пострадал регион..

Дата загрузки: 2024-04-18

Сильные ливни вызвали хаос в Дубае
Сильные дожди обрушились на Аравийский полуостров. В Омане сообщается о 17 погибших. Больше всего пострадал регион Эш-Шаркия. Там продолжают работать спасатели. Им помогают полиция и военные.

В одном из случаев группа школьников и водитель погибли, когда в водной ловушке оказался их автобус.

А это Объединённые Арабские Эмираты. Здесь также выпустили предупреждение об опасности наводнений.

Пострадала и столица Дубай. Ливни нарушили транспортное сообщение. В затопленных районах мегаполиса некоторые жители перемещаются на надувных лодках.

Из-за непогоды Международный аэропорт Дубая приостановил приём рейсов.

Инфраструктура ОАЭ не рассчитана на сильные ливни, поскольку большая часть страны расположена в пустыне, где количество осадков обычно минимальное.
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