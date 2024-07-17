Молодая женщина спасает кошек и собак в Йемене, несмотря на войну

В этом частном приюте в столице Йемена находят убежище десятки бездомных кошек и собак. Его два..

[Маха аль-Дабани, основательница приюта]:

«Я с детства люблю животных. И мне не нравится, когда им причиняют вред. Не могу видеть, как животное страдает на улице, и пройти мимо, не оказав помощи».

В этом частном приюте в столице Йемена находят убежище десятки бездомных кошек и собак. Его два года назад, несмотря на войну, открыла Маха аль-Дабани. У неё высшее образование, но всю жизнь она посвящает спасению животных.

Найденных животных Маха сначала отвозит к ветеринару на обследование. Многим нужно лечение. Женщина говорит, что содержание приюта обходится очень дорого, но она никогда не опускает рук.

[Маха аль-Дабани, основательница приюта]:

«Конечно, очень трудно обеспечивать животных едой. Во-первых, это дорого. <…> Представьте себе, сколько их у меня. Нам нужно много еды, и постоянно нужны лекарства».

Владелица приюта обращается за помощью к таким же простым йеменцам, как сама.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Маха аль-Дабани, основательница приюта]:

«Иногда бывают сложные случаи, поэтому я публикую посты (в социальных сетях), и молодые мужчины и женщины добровольно помогают покрыть расходы на лечение».

Маха говорит, что очень часто видела на улицах брошенных и страдающих животных. Это и побудило её открыть приют. Она считает, что к животным надо относиться по-доброму, и хочет своим примером вдохновить на это других.

Короткая ссылка на эту страницу: