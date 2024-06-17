Ветеринар из Нидерландов лечит лошадей и ослов в Египте

Это больница для лошадей и ослов в египетской Гизе. А руководит её работой ветеринар из Нидерландов...

Это больница для лошадей и ослов в египетской Гизе. А руководит её работой ветеринар из Нидерландов. Йоке Вандерпост всю жизнь отдаёт заботе о животных. Раньше работала в Германии, США и в своей стране, а также десять лет управляла приютом для лошадей в Испании.

В Египет первый раз приехала во время пандемии. В то время местные благотворительные организации, помогающие лошадям, сами оказались в бедственном положении. Сначала Йоке приезжала на неделю и возвращалась домой, а позже решила просто остаться в Гизе.

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[Йоке Вандерпост, ветеринар]:«Сейчас наша команда значительно выросла. Теперь есть всё необходимое медицинское оборудование. У нас работают пять ветеринаров, три конюха и, конечно, мы с мужем. Я пытаюсь изменить к лучшему ситуацию в этом очень сложном районе Египта».

Гиза славится древними достопримечательностями. Здесь всегда много туристов. А местные жители зарабатывают тем, что возят гостей на лошадях. Если животное заболело, его всё равно заставляют работать.

[Йоке Вандерпост, ветеринар]:«Люди зависят от дохода, который приносят эти лошади. Так что, к тому времени, когда животные, наконец, попадают к нам, часто бывает уже слишком поздно».

Йоке не просто лечит лошадей. Она беседует с людьми и рассказывает, как правильно заботиться о животных. Объясняет, что за ветеринарной помощью надо обращаться сразу.

[Йоке Вандерпост, ветеринар]:«Я хочу, чтобы эти люди осознали, что лошади – чувствительные животные. Но при правильном уходе они работают очень усердно. Им не нужен кнут, им просто нужно немного внимания и любви».

Недавно клинику отремонтировали. Сейчас здесь могут принимать 75 пациентов в день. При этом есть место для 30-40 животных, которым необходимо стационарное лечение. Кроме того, недавно арендовали дополнительное помещение для лошадей-пенсионеров.

Ветклиника и приют существуют на пожертвования. Пока что их едва хватает. Йоке и её помощники надеются, что в будущем появится больше спонсоров.

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