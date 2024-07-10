15 дрейфующих в море мигрантов спасли ВМС Колумбии

Пятнадцать мигрантов обнаружили дрейфующими в море примерно в одной морской миле к западу от колумбийского острова..

Пятнадцать мигрантов обнаружили дрейфующими в море примерно в одной морской миле к западу от колумбийского острова Сан-Андрес. Как сообщает береговая охрана Колумбии, спасли девятерых взрослых и несколько детей.

Среди них граждане Колумбии, Эквадора, Ирана, Никарагуа, Казахстана и Венесуэлы. Гражданство одного несовершеннолетнего установить не удалось.

Предполагается, что мигранты пытались добраться на лодке до острова Кукурузный в Никарагуа, известного живописными пляжами. Однако их плавсредство затонуло.

К счастью, на детях были спасательные жилеты. Они помогли удержаться на плаву и взрослым.

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[Александр Лосано, командир станции береговой охраны]:«Это люди разных национальностей. Очевидно, они пытались переправиться в Центральную Америку на Кукурузный остров в Никарагуа».

Сообщается, что береговая охрана Колумбии также обнаружила тело одного мигранта, который вероятно утонул. Ещё четверых продолжают искать.

Полное название острова, возле которого дрейфовали мигранты, – Сан-Андрес-и-Провиденсия. Это целая группа больших и маленьких островов, которые находятся в 750 километрах к северо-западу от Карибского побережья Колумбии.

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