Выброшенной в пустыне Атакама одежде дают вторую жизнь

Вдохнуть новую жизнь в выброшенную одежду решили несколько организаций в Чили. В пустыне Атакама скопились целые..
Дата загрузки: 2024-04-24
Вдохнуть новую жизнь в выброшенную одежду решили несколько организаций в Чили. В пустыне Атакама скопились целые горы платьев, блузок и других вещей. Участники проекта собирают то, что ещё можно спасти.
[Диего Тринкадо, директор гуманитарной организации ADRA]:
«Мы вместе с волонтёрами увидели столько одежды, что нас это потрясло. Мы находили вещи, привезённые из других стран. На некоторых были этикетки. И мы поняли, что у нас есть чем заняться».
В Чили через порт Икике поступает непроданная и поношенная одежда из Китая, США и Европы. Однако продавцы не могут всё реализовать. Чтобы не платить за вывоз текстиля из зоны беспошлинной торговли, они просто выбрасывают его в пустыне. В Атакаме уже скопились десятки тысяч тонн одежды.
[Вероника Корсун, сотрудница гуманитарной организации ADRA]:
«У нас была очень интересная задача – немного покопаться в песке. Мы искали рубашки и блузки, которым можно дать вторую жизнь и превратить их во что-то особенное».
Волонтёры шьют сумки и мешочки. Украшать их рисунками помогают дети. Готовые изделия идут на подарки людям.
Спасают выброшенный текстиль и другие организации. Так, в Икике объединились дизайнеры и ремесленники. Творческая команда из 22 человек создала 110 нарядов. Их продемонстрировали на модном дефиле.
В 2022 году Чили занимала третье место в мире по импорту подержанной и стоковой одежды.
Короткая ссылка на эту страницу: