Выброшенной в пустыне Атакама одежде дают вторую жизнь

Вдохнуть новую жизнь в выброшенную одежду решили несколько организаций в Чили. В пустыне Атакама скопились целые..

Вдохнуть новую жизнь в выброшенную одежду решили несколько организаций в Чили. В пустыне Атакама скопились целые горы платьев, блузок и других вещей. Участники проекта собирают то, что ещё можно спасти.

[Диего Тринкадо, директор гуманитарной организации ADRA]:

«Мы вместе с волонтёрами увидели столько одежды, что нас это потрясло. Мы находили вещи, привезённые из других стран. На некоторых были этикетки. И мы поняли, что у нас есть чем заняться».

В Чили через порт Икике поступает непроданная и поношенная одежда из Китая, США и Европы. Однако продавцы не могут всё реализовать. Чтобы не платить за вывоз текстиля из зоны беспошлинной торговли, они просто выбрасывают его в пустыне. В Атакаме уже скопились десятки тысяч тонн одежды.

[Вероника Корсун, сотрудница гуманитарной организации ADRA]:

«У нас была очень интересная задача – немного покопаться в песке. Мы искали рубашки и блузки, которым можно дать вторую жизнь и превратить их во что-то особенное».

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Волонтёры шьют сумки и мешочки. Украшать их рисунками помогают дети. Готовые изделия идут на подарки людям.

Спасают выброшенный текстиль и другие организации. Так, в Икике объединились дизайнеры и ремесленники. Творческая команда из 22 человек создала 110 нарядов. Их продемонстрировали на модном дефиле.

В 2022 году Чили занимала третье место в мире по импорту подержанной и стоковой одежды.

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