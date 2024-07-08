Обесцвеченные коралловые рифы оставили шрамы на сердце индонезийского эколога

Индонезийский природозащитник Ньоман Суджиарто в конце декабря прошлого года был шокирован, обнаружив, что тысячи кораллов, которые..

Индонезийский природозащитник Ньоман Суджиарто в конце декабря прошлого года был шокирован, обнаружив, что тысячи кораллов, которые он кропотливо оберегал в водах у побережья Бали, обесцветились.

Всего за несколько недель годы его работы по сохранению были сведены на нет из-за более высокой, чем обычно, температуры моря.

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[Ньоман Суджиарто, природозащитник]:«Кораллы в то время были обесцвечены почти на 90%. Неважно, какими они были: ветвистыми или массивными, все они стали белыми. Поэтому мы были в шоке и, конечно, это тоже негативно отразилось на кораллах, которые мы посадили».

51-летний инструктор по дайвингу уже подобное видел. Впервые он стал свидетелем обесцвечивания кораллов в 2010 году. Тогда он подумал, что жемчужно-белые полипы выглядят красиво. Однако позже понял: на самом деле они лишаются красочного покрытия особых водорослей, которые обеспечивают кораллы питанием. В итоге они обречены на гибель.

В 2016 году регион пострадал от второго массового обесцвечивания.

[Ньоман Суджиарто, природозащитник]:«Хорошо то, что кораллы быстро восстановились через 15 дней, когда температура упала, и постепенно мы смогли увидеть первоначальный цвет кораллов. Но не все из них восстановились. Некоторые погибли».

В апреле этого года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США опубликовало отчёт, подтверждающий, что коралловые рифы мира снова переживают глобальное обесцвечивание. Оно стало четвёртым за всю историю наблюдений и вторым за последние десять лет.

[Мартен Велли, природозащитник]:«Обесцвечивание кораллов, вызванное глобальным потеплением, происходит во многих странах, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Но коралловые рифы в Индонезии более устойчивы по сравнению с другими регионами».

На сегодняшний день мир потеплел на 1,2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. По прогнозам, от 70% до 90% мировых коралловых рифов могут погибнуть в результате климатических изменений.

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